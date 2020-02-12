Ve VAR dinlendi fatura kesildi!

Milliyet 12.02.2020 10:32 - Güncelleme: 12.02.2020 10:33

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in talimatı ile Video Asistan Hakemi (VAR) kayıtlarının ilk kez dinlenmesi gündeme bomba gibi düşerken, yine ilk defa bir hakemin cezai yaptırımla karşı karşıya kalması, yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

Ligin 21. haftasında oynanan ve 1-1 eşitlikle tamamlanan Fenerbahçe- Aytemiz Alanyaspor maçında konuk takım oyuncusu Mustafa Pektemek’in topu elle oynadığı anda hakem Ümit Öztürk’ü uyarmadığı için fatura VAR hakemi Serkan Tokat’a kesildi.



Pozisyona hakim olan Öztürk’e de ceza çıkacağı bildirildi.Bugüne kadar kulüplerden gelen “VAR kayıtları dinlensin” şeklindeki talepleri geri çeviren ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) talimatlarını hatırlatan Türkiye Futbol Federasyonu, tavrını değiştirdi ve Merkez Hakem Kurulu’nu harekete geçirdi.



Söz konusu maçın görüntülerini izleyen ve VAR konuşmalarını dinleyen MHK Başkanı Zekeriya Alp, Başkanvekili Oğuz Sarvan ve kurul üyesi Ünsal Çimen, Serkan Tokat ile Ümit Öztürk’ü hatalı buldu. Tokat’ı İstanbul’a çağıran ve savunmasını isteyen MHK’nin, deneyimli hakeme uzunca bir süre maç vermeyeceği, 2020 yılı başında FİFA kokartını aldığı hakem Ümit Öztürk’ü ise bir kaç hafta dinlendireceği öğrenildi.



ŞİMDİ NE OLACAK?



VAR’ın başladığı günden bu yana hakemler arasındaki konuşmaların “gizliliğine” vurgu yapan TFF ve MHK’nin bu uygulamasından sonra farklı bir süreç başlamış oldu. IFAB, hakem diyaloglarının ancak eğitim amaçlı kullanılabileceğini tavsiye etmesine karşın, Merkez Hakem Kurulu’nun bunu hakem performansını değerlendirmek için aracı kılması, bundan sonra neler yaşanacağı sorularını da beraberinde getirdi.

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ise geçen hafta düzenlediği basın toplantısında VAR konuşmalarıyla ilgili gelen bir soruya şu karşılığı vermişti:“Konu ülke federasyonlarının tercihine bırakılmıştır. Bir - iki ligde, eğitim ve bilgilendirme amaçlı konuşmalar yayınlanmış olabilir.



Orada yapıldı diye, burada da yapmak zorunda değiliz. Üst düzey liglerde bu asla tercih edilmiyor. IFAB tarafından tavsiye de edilmiyor. Ligimizde bir kulübün talebini yerine getirir, diğerinin getirmezsek olmaz. O zaman her hafta her maçtaki VAR konuşmalarını yayınlamak zorunda kalırsınız.”



HAKEM KALMAZ!



Özellikle “büyük” olarak adlandırılan kulüplerin hakem atamaları ve kararlarına gösterdiği tepkiler, TFF ile MHK üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Bu sezon Suat Arslanboğa’nın profesyonel sözleşmesini iptal eden, Ümit Öztürk’ü FIFA listesinden çıkaran Merkez Hakem Kurulu’nun, Serkan Tokat’a ağır yaptırımlar kullanmayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe-Alanyaspor müsabakasının hakemi Ümit Öztürk ve VAR hakemi Serkan Tokat ile ilgili cezaların uzun vadeli olmayacağı belirtilirken, kasıt olmayan hataların “hakemliği bitirme” noktasına getirmesinin “elimizde maç yönetecek hakem kalmaz” kaygılarına yol açtığı ifade edildi.



Oyun kuralları Serkan Tokat’ın Alanyasporlu Mustafa Pektemek’in topa müdahalesinde hakemi VAR’a çağırmaması ile ilgili kullandığı inisiyatif tartışmalara yol açarken, Futbol Oyun Kurallarının ilgili maddesi şu ifadelere yer veriyor:



-Eğer oyuncu aşağıdakileri yaparsa, bu durum genellikle ihlal teşkil eder-Oyuncu topa eli/kolu ile dokunduğunda; el/kol oyuncunun vücudunu doğal olmayan şekilde büyüttü ise,- El/kol seviyesi omuz seviyesinin üstündeyse/aşıyorsa (oyuncu bilerek topla oynadıktan sonra top eline/koluna dokunmadıkça)



Eğer top oyuncuya yakın olan başka bir oyuncunun kafası veya vücudu (ayağı da dahil) yoluyla doğrudan oyuncunun eline/koluna temas etse bile, ihlal sayılacaktır. Bu arada UEFA eğitimcisi Jaap Uilenberg’in kısa süre önce hakemlere verdiği eğitimde, Mustafa Pektemek’in pozisyonunun benzeri durumlarında VAR’ın müdahale etmemesi yönünde tavsiyesi olduğu da vurgulandı.

