Ve Victor Nelsson imzayı atıyor! 2027 yılına kadar...

Transfer döneminde Danimarkalı stoperi Victor Nelsson için gelen teklifleri reddeden sarı-Galatasaray, 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatacak.

2027'YE KADAR UZATILACAK

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Galatasaray, Victor Nelsson'un sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatacak.

MAAŞINDA CİDDİ BİR ARTIŞ OLACAK

Habere göre imzalanacak yeni sözleşmeyle birlikte Danimarkalı stoperin maaşında da ciddi bir artış olacak.

Yaz transfer döneminde ismi Sevilla ve Fiorentina ile ciddi şekilde anılan 24 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı kulüpte kalmıştı. 2021-2022 sezonunun başında Galatasaray'a gelen Nelsson'un sözleşmesi 2025-2026 sezonun sonunda bitiyordu.

7 MİLYON EURO'YA ALINDI

24 yaşındaki Victor Nelsson, Galatasaray formasıyla çıktığı 88 resmi maçta 2 gol kaydetti, 1 de asist yaptı. Galatasaray, yıldız oyuncuyu 2021-22 sezonunun başında Kopenhag'dan 7 milyon euro karşılığında transfer etmişti.