Galatasaray, Victor Osimhen'de mutlu sona adım adım yaklaşıyor. Uzun süredir oyuncudan cevap bekleyen sarı-kırmızılıların, Nijeryalı golcüden büyük müjdeyi aldığı belirtildi.

İTALYANLARDAN OSIMHEN İÇİN FLAŞ İDDİA

Galatasaray'ın Osimhen'in bonservisi için Napoli'yle anlaştığına dair iddiaların ardından İtalyan basını bugün flaş bir haber geçti.

OSIMHEN GALATASARAY'A "TAMAM" DEDİ

Corriere dello Sport'un haberine göre Victor Osimhen, Galatasaray'da kalma kararı aldı. İlkelerine sadık olduğu vurgulanan Nijeryalı golcünün, Al-Hilal'in yıllık 40 milyon euroluk tekliflerini bile bu uğurda reddettiğinin altı çizildi.

TATİLDE KARARINI VERDİ

Al-Hilal'i reddeden ve Nijerya'ya tatile giden Victor Oismhen'in biraz daha düşündüğü ve sonunda Galatasaray'a "evet" dediği haber detayında yer aldı.

OSIMHEN'İN MAAŞI VE BONSERVİSİ

Galatasaray'ın Osimhen'e sezon başına net 16 milyon euro teklif ettiği aktarıldı. Napoli'nin ise 75 milyon euroluk fesih bedelinde indirim yapmayacağı kaydedildi.