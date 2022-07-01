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Spor

Ve Vincent Aboubakar gemileri yaktı! İstanbul'a geliyor

Vincent Aboubakar için Fenerbahçe kollarını sıvadı. Geçtiğimiz günlerde adı Beşiktaş ile de anılan ve Al-Nassr'dan ayrılmak isteyen Vincent Aboubakar için en ciddi talibin sarı-lacivertli takımın olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi1 Temmuz 2022 Cuma 22:40 - Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde adı Beşiktaş ile anılan Vincent Aboubakar için Fenerbahçe harekete geçti. Al-Nassr'dan ayrılmak isteyen Vincent Aboubakar için en ciddi talibin sarı-lacivertliler olduğu ve Kamerunlu golcünün Süper Lig'e geri dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE, VINCENT ABOUBAKAR'A TALİP OLDU

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Vincent Aboubakar, formasını giydiği Al-Nassr'dan ayrılmak istiyor. Beşiktaş'ın da ilgilendiği Aboubakar için en ciddi talip ise Fenerbahçe. Sarı-lacivertli takım önümüzdeki günlerde Kamerunlu golcüye teklifini yapacak.

TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Haberde, Vincent Aboubakar'ın Arap ekibinden kesinlikle ayrılmak istediği vurgulanırken Kamerunlu golcünün Süper Lig'e geri dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

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VINCENT ABOUBAKAR'IN AL-NASSR KARNESİ

Vincent Aboubakar, geçtiğimiz sezon Al-Nassr formasıyla 24 resmi maçın 20'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 1767 dakika sahada kaldı. 30 yaşındaki Kamerunlu golcü bu karşılaşmalarda 8 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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