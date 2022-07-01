Ve Vincent Aboubakar gemileri yaktı! İstanbul'a geliyor

Geçtiğimiz günlerde adı Beşiktaş ile anılan Vincent Aboubakar için Fenerbahçe harekete geçti. Al-Nassr'dan ayrılmak isteyen Vincent Aboubakar için en ciddi talibin sarı-lacivertliler olduğu ve Kamerunlu golcünün Süper Lig'e geri dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE, VINCENT ABOUBAKAR'A TALİP OLDU

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Vincent Aboubakar, formasını giydiği Al-Nassr'dan ayrılmak istiyor. Beşiktaş'ın da ilgilendiği Aboubakar için en ciddi talip ise Fenerbahçe. Sarı-lacivertli takım önümüzdeki günlerde Kamerunlu golcüye teklifini yapacak.

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Haberde, Vincent Aboubakar'ın Arap ekibinden kesinlikle ayrılmak istediği vurgulanırken Kamerunlu golcünün Süper Lig'e geri dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

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VINCENT ABOUBAKAR'IN AL-NASSR KARNESİ

Vincent Aboubakar, geçtiğimiz sezon Al-Nassr formasıyla 24 resmi maçın 20'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 1767 dakika sahada kaldı. 30 yaşındaki Kamerunlu golcü bu karşılaşmalarda 8 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.