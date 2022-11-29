Ve Vincent Aboubakar hayırlı olsun! 3. şampiyonluk için geliyor

Al-Nassr'da Vincent Aboubakar için yol ayrımına gelindi. Yönetime ayrılmak istediğini ileten Vincent Aboubakar'ın takım aradığı ve menajeriyle Beşiktaş'a haber yolladığı iddia edildi.

VINCENT ABOUBAKAR, ARABİSTAN'DAN AYRILIYOR

Suudi Arabistan basınına göre; Al-Nassr'da forma giyen Vincent Aboubakar, takımdan ayrılmayı kafasına koydu. Yönetime ayrılık isteğini bildiren Kamerunlu golcünün ocakta takımdan ayrılması muhtemel. Oyuncunun menajeri şimdiden takım arayışına başladı.

BEŞİKTAŞ'A HABER YOLLADI

Arabistan'dan ayrılığı muhtemel olan Vincent Aboubakar'dan sürpriz bir Beşiktaş hamlesi geldi. Kamerunlu golcünün menajeri aracılığıyla 2 kez formasını giydiği siyah-beyazlılara haber yolladığı iddia edildi.

SON KARAR ŞENOL GÜNEŞ'İN

Vincent Aboubakar'ın bu hamlesi sonrası Beşiktaş cephesinin kararı ise merak konusu. Elinde Wout Weghorst, Cenk Tosun ve Muleka olan siyah-beyazlılarda Kamerunlu golcü için son kararı verecek olan teknik direktör Şenol Güneş.

VINCENT ABOUBAKAR, 2 KEZ ŞAMPİYON OLMUŞTU

Beşiktaş'ta 2 dönem forma giyen Vincent Aboubakar, bu iki dönemde de Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Siyah-beyazlı formayla toplam 67 resmi maça çıkan ve bu karşılaşmalarda 35 gol, 6 asist yapan Kamerunlu golcü, bir kez de Türkiye Kupası kaldırdı.