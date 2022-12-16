Ve Vincent Aboubakar transferi hayırlı olsun! İmzayı atmaya geliyor

Transferde adı uzun süre Beşiktaş ile anılan Vincent Aboubakar, için siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi açıklama yapmış ve iddiaları yalanlamıştı. Vincent Aboubakar için Fenerbahçe'nin devreye girdiği ve transferi bitirmek üzere olduğu iddia edildi.

VINCENT ABOUBAKAR, BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDEYDİ

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen ve ocakta takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Vincent Aboubakar için Beşiktaş iddiaları uzun bir süre gündem olmuştu. Ancak siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, çıkan iddiaları yalanlamış ve noktayı koymuştu.

FENERBAHÇE, VINCENT ABOUBAKAR'I BİTİRİYOR

Vincent Aboubakar için Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası golcü arayan sarı-lacivertliler, Kamerunlu golcüyü kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdığı iddia edildi. Tarafların anlaşmasının ardından Vincent Aboubakar'ın imzayı atmaya Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

BU SEZONKİ KARNESİ

Bu sezon Al Nassr formasıyla 8 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 2 golle skora etki edebildi.