Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Portekizli taktisyen Vitor Pereira, Suudi Arabistan'dan ayrılabilir. Geçen sezon Arabistan ekibinin başına geçen Pereira, ocak ayında sürpriz bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

Vitor Pereira'nın yeni adresini Portekiz basını duyururken kimsenin beklemediği bu gelişmede detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

VİTOR PEREİRA GERİ DÖNÜYOR

Çıkan habere göre Vitor Pereira, ülkesinin takımlarından Estoril'e imza atabilir. Portekiz liginde 11. sırada yer alan ve işlerin iyi gitmediği takımda, İskoç teknik direktör Cathro ile yolların ayrılarak yerine Vitor Pereira'nın getirilebileceği öne sürüldü.

Vitor Pereira'nın henüz teklife olumlu bir yanıt verdiği söylenemezken ligden başka takımların da Portekizli antrenörün kapısını çalabileceği ifade edildi.

ARABİSTAN GÜNLERİ

Vitor Pereira'nın yönetimi altındaki Al-Shabab, Suudi Arabistan liginde topladığı 22 puanla 5. sırada bulunuyor. Pereira bu sezon takımıyla 14 resmi müsabakaya çıkarken 9 galibiyet 1 beraberlik ve 4 de mağlubiyet aldı.