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Spor

Ve Wout Weghorst geri dönüyor! Yılın transferi

Türkiye'de gösterdiği başarılı performans sonrası Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Hollandalı futbolcu için İngiliz medyasını ortaya önemli bir iddia attı. Bilgiye göre Wout Weghorst tekrardan Türkiye'ye dönecek. İşte detaylar...

Star Gazetesi24 Mayıs 2023 Çarşamba 08:31 - Güncelleme:
Ve Wout Weghorst geri dönüyor! Yılın transferi
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Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrılması sonrası İngiliz ekibine transfer olan Wout Weghorst, Premier Lig'de beklentilerin altında kaldı. Hollandalı futbolcu sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Wout Weghorst için ise Beşiktaş tekrar devreye girdi.

WOUT WEGHORST İKİNCİ KEZ...

Hollandalı futbolcu Beşiktaş'ta geçirdiği yarım sezonda başarılı izler bırakmıştı. Kulübe ayrılırken bonservis de kazandıran Wout Weghorst Türkiye'ye geri dönmeye sıcak bakıyor. İngiliz medyasının aktardığı bilgiye göre golcü oyuncu Beşiktaş ile görüşme gerçekleştirdi ve anlaşma prensipte sağlandı. Wout Weghorst bir aksilik olmazsa gelecek sezon yeniden Beşiktaş forması giyecek.

BEŞİKTAŞ VE MANCHESTER UNİTED PERFORMANSI

Bu sezona siyah beyazlılarda başlayan Wout Weghorst, Beşiktaş'ta 18 maça çıkmıştı. 9 gol atmayı başaran oyuncu 4 de asist yapmıştı. Sezonun ikinci kısmında Manchester United'a transfer olan Hollandalı futbolcu İngiliz ekibinde 29 kez sahaya çıktı. Wout Weghorst 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

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