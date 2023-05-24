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Spor

Ve yeni sözleşme önerildi! Beşiktaş'ta Nathan Redmond gelişmesi

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen İngiliz futbolcu Nathan Redmond gösterdiği performansla siyah beyazlıların takdirini topladı. Beşiktaş Yönetimi başarılı futbolcu için 1+1 yıllık sözleşme önerdi.

TRT Spor24 Mayıs 2023 Çarşamba 11:50 - Güncelleme:
Ve yeni sözleşme önerildi! Beşiktaş'ta Nathan Redmond gelişmesi
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Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması devam ediyor. Yönetim, öncelikle iç transferi bitirmeye odaklandı.

Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinin ardından performansı yükselen Nathan Redmond'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek.

Güneş, İngiliz futbolcunun mutlaka takımda kalmasını istiyor. Boşta olan Redmond ile maddi konularda bir problem yok.

1,5 milyon eurodan 1+1 yıllık sözleşme öneren yönetim, oyuncu tarafından gelecek cevabı bekliyor. Haziran ayında çocuğu dünyaya gelecek Nathan Redmond'ın eşi ise ülkesi İngiltere'ye dönmek istiyor. Yönetim, 29 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor.

Öte yandan gösterdiği performansla takımın en beğenilen isimlerinden olan Gedson Fernandes'e de bir çok talip var.

İtalyan basını, Monaco'nun ilgilendiği Portekizli futbolcu için Napoli'nin de devreye girdiğini iddia etti.

Beşiktaş yönetiminin, bonservisinin yüzde 50'sini elinde bulundurduğu Gedson için 20 milyon euronun altındaki tekliflere sıcak bakmadığı öğrenildi.

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