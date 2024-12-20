Abdülkerim Bardakcı, 3 sezondur Galatasaray'ın formasını giyiyor. Savunmada sergilediği performansla ilk 11'in vazgeçilmezlerinden olan milli oyuncunun sözleşmesi, sezon sonunda sona eriyordu. Bu kapsamda harekete geçen yönetim, oyuncuyu kadroda tutmak için çalışmalarına hız verdi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'YA 90 MİLYON LİRALIK TEKLİF

Galatasaray yönetimi, Abdülkerim Bardakcı ile yeni sözleşme imzalamak için sona yaklaşırken, oyuncu da takımda kalmaya sıcak bakıyor. Bu kapsamda sarı kırmızılı ekip, Abdülkerim Bardakcı'ya bu yıl sonuna kadar 42 milyon 500 bin, gelecek sezondan itibaren de 90 milyon TL'lik bir maaş önerdi.

Transfer döneminin açılmasıyla birlikte tarafların imza masasına oturacağı belirtilirken, anlaşmanın önünde herhangi bir engelin olmadığı ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray ile 22 maça çıkan Abdülkerim Bardakcı, takımına 2 gollük katkı sağlarken 2 de asist yaptı.