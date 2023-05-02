İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2023 Salı / 12 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4682
  • EURO
    21,4427
  • ALTIN
    1262.7
  • BIST100
    4506.24
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve yılın transferi Kim Min-Jae! Havalimanında unutulmaz karşılama
Spor

Ve yılın transferi Kim Min-Jae! Havalimanında unutulmaz karşılama

Sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae'ye Manchester United talip oldu. İngiliz devi, Kim Min-Jae'yi kadrosuna katmak için kollarını sıvadı. İşte detaylar...

2 Mayıs 2023 Salı 22:24 - Güncelleme:
Ve yılın transferi Kim Min-Jae! Havalimanında unutulmaz karşılama
ABONE OL

Yaz transfer döneminde 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, Serie A'da gösterdiği performansla İngiliz kulüplerinin dikkatini çekti.

KİM MİN-JAE İNGİLTERE YOLCUSU

Napoli'de gösterdiği başarılı performans ile Avrupa'da adından sıkça söz ettiren Güney Koreli defans oyuncusu Manchester United yolunda. Kırmızı Şeytanlar Kim Min-Jae'yi kadrosuna katmak için kesenin ağzını açacak.

SERBEST KALMA BEDELİ 48 MİLYON EURO

İtalyan basınında yer alan habere göre; Napoli'de gösterdiği performans ile dünya devlerinin dikkatini çeken Kim Min-Jae için Premier Lig'in güçlü ekibi Manchester United şartları zorluyor. Haberde, Güney Koreli oyuncunun 48 milyon euroluk serbest kalma maddesinin, Manchester United'i cezbettiği ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Napoli formasıyla bu sezon 41 resmi maçta forma giyen Kim Min-Jae, 2 gol 2 asistlik katkı sağladı.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.