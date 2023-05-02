Ve yılın transferi Kim Min-Jae! Havalimanında unutulmaz karşılama

Yaz transfer döneminde 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, Serie A'da gösterdiği performansla İngiliz kulüplerinin dikkatini çekti.
Napoli'de gösterdiği başarılı performans ile Avrupa'da adından sıkça söz ettiren Güney Koreli defans oyuncusu Manchester United yolunda. Kırmızı Şeytanlar Kim Min-Jae'yi kadrosuna katmak için kesenin ağzını açacak.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Napoli'de gösterdiği performans ile dünya devlerinin dikkatini çeken Kim Min-Jae için Premier Lig'in güçlü ekibi Manchester United şartları zorluyor. Haberde, Güney Koreli oyuncunun 48 milyon euroluk serbest kalma maddesinin, Manchester United'i cezbettiği ifade edildi.
Napoli formasıyla bu sezon 41 resmi maçta forma giyen Kim Min-Jae, 2 gol 2 asistlik katkı sağladı.