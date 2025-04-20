Süper Lig'de bu akşam kendi sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de kriz büyüyor. Sarı-lacivertli ekip aldığı bu beraberlikle lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü. Bu skordan sonra sarı-lacivertli ekipte birçok oyuncu tepki gördü. Tadic de bu tepkilerden payına düşeni aldı.

GÜLE GÜLE DUSAN TADİC

Taraftarın büyük eleştirisini alan tecrübeli futbolcu ile Fenerbahçe'nin yolları ayrılma noktasına geldi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sırp yıldız ile sarı-lacivertli ekip yollarını ayırma kararı aldı. 36 yaşındaki oyuncu Kayserispor maçında sahada oynadığı futbolla büyük tepki çekti. Tadic 81. dakikada oyundan alındı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Maçta gösterdiği performasla eleştirilerin hedefi olan Tadic'e sosyal medyada büyük tepkiler vardı.

İşte o tweetler: