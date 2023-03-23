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Spor

Ve Yusuf Demir herkesi ters köşeye yatırdı! Galatasaray kararını verdi

Yusuf Demir için Galatasaray'dan ayrılık vakti geldi. Sezon başında 6 milyon euro bonservis bedeliyle büyük beklentilerle Galatasaray'a transfer olan Yusuf Demir, sezon sonunda ayrılmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

23 Mart 2023 Perşembe 22:07 - Güncelleme:
Ve Yusuf Demir herkesi ters köşeye yatırdı! Galatasaray kararını verdi
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Galatasaray'da Yusuf Demir için yolun sonu göründü. Sezon başında 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Yusuf Demir, hayal kırıklığına uğradığı Galatasaray'dan sezon sonunda ayrılacak.

YUSUF DEMİR PAHALIYA MAL OLDU

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle büyük ses getiren Galatasaray'ın transferlerinden biri de Yusuf Demir olmuştu. Sarı-kırmızılılar, genç oyuncuyu Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle büyük beklentilerle transfer etmişti.

FAZLA SÜRE ALAMADI

Sezon başından bu yana Galatasaray'da en tartışmalı isimlerden biri de Yusuf Demir oldu. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde fazla süre alamayan genç oyuncu tartışma konusu oldu.

SEZON SONU GİDECEK

Yusuf Demir için Galatasaray'da yolun sonu göründü. Son oynanan Konyaspor maçının kadrosunda da yer alamayan 19 yaşındaki oyuncu, gelecek sezon için de düşünülmüyor. Sarı-kırmızılılar, genç oyuncuyu gönderecek takım arıyor.

SADECE 129 DAKİKA SÜRE ALDI

Bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar yalnızca 6 resmi maçta forma giyen Yusuf Demir, bunlarda yalnızca 129 dakika süre alabildi ve skora etki edemedi.

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