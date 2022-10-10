Ve Yusuf Demir sürprizi! Herkesin beklediği haber resmen geldi

Galatasaray'da Yusuf Demir için sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, 6 milyon euroya transfer edilen Yusuf Demir'e ilk 11'de yer vermek için kollarını sıvadı.

GALATASARAY'DA YUSUF DEMİR KARARI

Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nun bu sezon beklentilerin altında kaldığı Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk kollarını sıvadı. Buruk, ilk 11'e geçtiğimiz yaz transfer edilen Yusuf Demir'i monte etmek istiyor.

OKAN BURUK, YUSUF DEMİR İÇİN KOLLARINI SIVADI

İlk 11'de 3 yerli bulundurma zorunluluğu Okan Buruk'un elini kolunu bağlıyor. Buruk, şimdiden Yusuf Demir'i ilk 11'e monte etmenin formüllerini arıyor. Sarı-kırmızılılarda Yusuf Demir'in yanı sıra kalede de Okan Kocuk'a şans verilebilir.

6 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Galatasaray, Yusuf Demir'i geçtiğimiz yaz Avusturya Ligi ekiplerinden Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservisle kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, 19 yaşındaki genç oyuncu ile 2026'nın yazına kadar sözleşme imzaladı.