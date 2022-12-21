Ve Yusuf Demir transferi hayırlı olsun! Dünya devi işi bitirdi

Galatasaray'ın Türk asıllı Avustuyalı oyuncusu Yusuf Demir, sezon başında transfer edilmiş ve takımda büyük bir beklenti yaratmıştı. Yabancı kuralı nedeniyle birçok oyuncusunu kullanamayan sarı kırmızılılarda Yusuf Demir'de yedek kulübesine mahkum olmuştu. Aldığı kısıtlı sürede kendini pek gösteremeyen Yusuf Demir potansiyelini orataya çıkaramamış ve hayal kırıklığı yaratmıştı. Katar 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlık maçlarında şans verilen Yusuf Demir, ilk 11 şansını arttırmıştı.

BORUSSİA DORTMUND YUSUF DEMİR'İ İSTİYOR!

Yusuf Demir bu sezon Galatassaray'da pek forma şansı bulamasa da hala potansiyelli ve yetenekli bir oyuncu olduğu Avrupa kulüpleri tarafından biliniyor. Bu nedenle silik bir performans gösterse bile birçok talip onun potansiyeline yatırım yapacak gibi duruyor. Barcelona'da oynadığı dönem referans alınarak bakıldığında son derece yetenekli ve yüksek bir bonservis kazandıracak bir oyuncu olarak görülüyor. Galatasaray'ın kapısını ise son olarak Alman devi Borussia Dortmund'un çaldığını ve sarı siyahlıların bu transferde son derece istekli olduğu iddia edildi.

YABANCI KURALI TARTIŞMASI ONUN ÜZERİNDEN DÖNMÜŞTÜ

Türkiye'de uygulanan yabancı kuralı nedeniyle bir türlü düzenli bir oyuncu olamayan Yusuf Demir'in aşşağıya doğru ivmelenen performansının sürekli olarak oynamamasına bağlanmıştı. Avusturya genç takımında belli bir sürenin üstünde oynadığı için Türk statüsünde olmayan genç oyuncu için birçok spekülasyon ortaya atılmıştı.

Star Gazetesi