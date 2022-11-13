Ve Yusuf Demir, Türkiye'den ayrılıyor! Dünya devi transferi bitirdi...

Galatasaray'da istediği forma şansını bulamayan Yusuf Demir için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Almanya devi Borussia Dortmund'un sarı-kırmızılıların genç oyuncusu Yusuf Demir'e talip olduğu iddia edildi.
Geçtiğimiz yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray, Rapid Wien'de forma giyen 19 yaşındaki Yusuf Demir'i 6 milyon euro bonservis bedeliyle, büyük beklentilerle kadrosuna katmıştı.
Yusuf Demir'in sarı-kırmızılılara geldiği günden bu yana yüzü gülmedi. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk yönetiminde 19 yaşındaki oyuncu istediği forma şansını bir türlü alamadı. Demir, şu ana kadar yalnızca 103 dakika süre alabildi.
Almanya basınında yer alan habere göre; Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un Yusuf Demir aşkı yeniden alevlendi. Geçmişte de istediği ancak Barcelona'ya kaptırdığı Yusuf Demir'i bu kez elinden kaçırmak istemeyen Alman ekibi, sarı-kırmızılılarda fırsat bulamayan oyuncuyu ocakta kadrosuna katmak istiyor.
Sarı-kırmızılılarda kadroya girmekte güçlük çeken ve forma şansı bulamayan Yusuf Demir, durumundan memnun değil. Daha fazla süre almak isteyen 19 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.
Star Gazetesi