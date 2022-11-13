Ve Yusuf Demir, Türkiye'den ayrılıyor! Dünya devi transferi bitirdi...

Galatasaray'da istediği forma şansını bulamayan Yusuf Demir için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Almanya devi Borussia Dortmund'un sarı-kırmızılıların genç oyuncusu Yusuf Demir'e talip olduğu iddia edildi.

GALATASARAY, YUSUF DEMİR İÇİN 6 MİLYON EURO HARCADI

Geçtiğimiz yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray, Rapid Wien'de forma giyen 19 yaşındaki Yusuf Demir'i 6 milyon euro bonservis bedeliyle, büyük beklentilerle kadrosuna katmıştı.

YUSUF DEMİR, FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Yusuf Demir'in sarı-kırmızılılara geldiği günden bu yana yüzü gülmedi. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk yönetiminde 19 yaşındaki oyuncu istediği forma şansını bir türlü alamadı. Demir, şu ana kadar yalnızca 103 dakika süre alabildi.

DÜNYA DEVİ RESMEN DEVREYE GİRDİ

Almanya basınında yer alan habere göre; Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un Yusuf Demir aşkı yeniden alevlendi. Geçmişte de istediği ancak Barcelona'ya kaptırdığı Yusuf Demir'i bu kez elinden kaçırmak istemeyen Alman ekibi, sarı-kırmızılılarda fırsat bulamayan oyuncuyu ocakta kadrosuna katmak istiyor.

YUSUF DEMİR'DE AYRILMAK İSTİYOR

Sarı-kırmızılılarda kadroya girmekte güçlük çeken ve forma şansı bulamayan Yusuf Demir, durumundan memnun değil. Daha fazla süre almak isteyen 19 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.