Kariyerini Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern'de sürdüren Leroy Sane, takımdan ayrılma kararı aldı. Bavyera ekibiyle sözleşme yenileme konusunda henüz anlaşmaya varamayan 28 yaşındaki yıldızın yeni durağını da Alman basını duyurdu.

GALATASARAY GÜNDEMDEYDİ

Leroy Sane için Galatasaray'ın nabız yokladığı öne sürülmüştü. Özellikle on numara ve kanat bölgesinde etkili bir performans ortaya koyabilen Leroy Sane'nin sarı kırmızılı takıma beklenen transferi gerçekleşmedi.

Alman oyuncunun yüksek maaş beklentisine girmesi transferin önündeki en büyük engel olarak ifade edildi.

SANE BARCELONA'YA DOĞRU

Leroy Sane'yi kadrosuna katmak için Chelsea ve Manchester United gibi takımlar olsa da Katalan devi Barcelona'nın transferi bitirdiği ileri sürüldü.

Leroy Sane'nin de Barcelona'da oynamaya sıcak baktığı aktarılırken, Katalanların transferi yakın zamanda duyuracakları belirtildi.

SANE'NİN KARNESİ

Leroy Sane, bu sezon Bayern formasıyla 11 maça çıktı. Bu maçlarda 386 dakika sahada kalan yıldız oyuncu takımına 3 gollük bir katkı sağladı. Sane ayrıca 66 kez de Alman milli takımının formasını giyerken, milli formayla 14 kez fileleri havalandırdı.