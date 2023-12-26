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Spor

Veda gibi paylaşım! Angelino ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak performansıyla bekeleneni veremeyen Angelino ile yolların ayrılması beklenirken, İspanyol sol bek oyuncusu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Angelino'nun paylaşımı ayrılık iddialarını kuvvetlendirecek cinsten....

26 Aralık 2023 Salı 11:34 - Güncelleme:
Veda gibi paylaşım! Angelino ile yollar ayrılıyor
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Galatasaray'da Ocak transfer döneminde en az 3 transfer yapılması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı Angelino'dan veda gibi bir paylaşım geldi.

Galatasaray'da Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarının kadrolarında yer almayan Angelino pazartesi gecesi geç saatlerde içinde çocuğunun da bulunduğu uçaktan fotoğraf paylaştı.

Galatasaray taraftarları sosyal medyada Angelino'nun yaptığı paylaşımı ayrılık olarak yorumladı.

Galatasaray forması altında 19 maçta sahaya çıkan Angelino 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Angelino'nun paylaşımı şu şekilde:

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