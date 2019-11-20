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Vedat İncefe'nin istifası isteniyor

Dün akşam Andorra'ya 2-0 kaybeden U21 Milli Takım'da Vedat İnceefe'nin istifası bekleniyor.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda sadece bir mağlubiyet alan ve 23 puan toplayarak Türkiye’nin gururu olan ay yıldızlılarımızın başarısı büyük takdir toplasa da U21 takımımızda işler hiç de istediğimiz gibi gitmiyor.
 
VEDAT İNCEEFE ACİLEN GÖREVDEN ALINMALI
 
Dün akşam grubun belki de en zayıf halkası olan Andorra karşısında 2-0 kaybeden U21, oynadığı futbolla hayal kırıklığı yaratırken, genç teknik direktör Vedat İnceefe’nin 6 maçta sadece 4 puan toplaması ‘istifa’ söylemlerini de beraberinde getirdi. Çok da sert olmayan bir grupta sadece 1 kez galibiyet sevinci yaşayan U21 takımı son 4 karşılaşmada 4 mağlubiyet alırken, genç futbolcular hakkında “Hemen hemen hiç biri umut vaat etmiyor” yorumları dikkatlerden kaçmadı. Kenardan oyuna müdahale konusunda yetersiz kaldığı gibi öğrencileriyle anlaşma konusunda son derece bilgisiz olduğu iddia edilen Vedat İnceefe’nin görevden alınması beklenirken, Türkiye Futbol Federasyonu’nun çok geçmeden kötü sonuçlara reaksiyon göstereceği ifade ediliyor.
 
6 MAÇTA 4 KIRMIZI KART!
 
Fenerbahçe’nin kalecisi Altay, Trabzonspor’da oynayan Hüseyin Türkmen, Beşiktaş’ın genç golcüsü Güven Yalçın, Başakşehir’de top koşturan Berkay Özcan, Doğukan Sinik, Halil Dervişoğlu gibi yetenekli isimlere sahip olmasına rağmen oynattığı futbolla skandal bir tablo ortaya çıkaran İnceefe’nin bir an önce istifa etmesi beklenirken, grupta 6 maç sonunda 4 kırmızı kart gören millilerimizin saha içindeki agresif tavırları da ayrıca dikkat çekiyor.
 

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