SON DAKİKA! Vedat Muriç Fenerbahçe'de

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Vedat Muriç 4 yıllığına Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’dan Vedat Muriç ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

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Fenerbahçe, Vedat Muriç ile 4 yıllık anlaşma sağladı.
 
FENERBAHÇE'DEN İMALI PAYLAŞIM
 
NE OLMUŞTU?
 
G.SARAY’I iSTiYORUM DEMEDiM
 
 25 yaşındaki forvet oyuncusu, Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy ile yaptığı görüşmede, “Galatasaray’a gitmek istiyorum” sözlerinin doğru olmadığını söyledi. Vedat Muriç’in bu diyalogda, “Asla böyle bir ifadem olmadı. ‘Galatasaray’da oynamak istiyorum’ demedim. Yaptığım yazılı açıklamada da böyle bir ifade zaten bulunmuyor. Artık Fenerbahçe için sahada elimden gelen her şeyi yapacağım” sözlerini kullandığı da belirtildi.
 
TEKLİF BİZE DAHA YAKIN
 
Vedat Muriç, geçen sezon Rize formasıyla ligde 34 karşılaşmaya çıktı, 17 gol ve 8 asistle oynadı. Vedat Muriç, takımının ikinci yarı yaptığı çıkışta ve ligde kalmasında büyük pay sahibi oldu. 2018’in ocak ayında Rize’ye katılan Vedat Muriç’in mukavelesi ise 2020’nin haziran ayında tamamlanıyordu. Rizespor Başkanı Hasan Kartal, “F.Bahçe’nin teklifi bize daha yakın. Vedat, İstanbul’da 1-2 gün ekstra kalmak için izin istedi. Fenerbahçe veya Galatasaray’a gidecek” yorumunda bulundu.
 
RİZESPOR'DAN AÇIKLAMA: FENERBAHÇE'YLE HER KONUDA ANLAŞTIK
 
Öte yandan konuyla ilgili konuşan Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, “Çaykur Rizespor kulübü olarak Fenerbahçe kulübüyle Vedat Muriqi’nin transferi için her konuda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuz Fenerbahçe’yle görüşmelerini sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.

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