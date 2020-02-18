Vedat Muric çok iddialı! 'Bu kez farklı olacak'

18 Şubat 2020 Salı12:59 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 12:59

Ligde üç haftadır gol atamayan Vedat Muriç'e teknik heyet moral aşılıyor. Kosovalı oyuncu da Galatasaray'a gol atarak kendisini affettirmeyi planlıyor. Beşiktaş derbisinde ağları havalandıran yıldız, sarı-kırmızılı ekibi de boş geçmeyerek 'gerçek Fenerbahçeli' olmayı hedefliyor.

Kanarya, Muriç'in gol attığı ligdeki 10 maçı da kazandı. İlk 19 haftada 12 gol+4 asist ile takımın lokomotifi olan Vedat, son üç haftada skor katkısı yapamadı.

"BU KEZ ÇOK FARKLI OLACAK"

F.Bahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, G.Saray maçı öncesi iddialı konuştu. Yıldız oyuncu, "Derbide kazanacağız. Bu kez çok farklı olacak" diye konuştu.

(Sabah)