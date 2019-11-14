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Vedat Muric perişan oldu

Önce Çekya ardından İngiltere ile hayati derecede önemli karşılaşmalara çıkacak olan Kosova Milli Takımı'nda Vedat Muric üzüntüsü yaşanıyor.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Kasımpaşa karşılaşmasında ayağını burkarak sakatlanan ve son 15 dakika sekerek oyuna devam eden Vedat Muric’in Kosova Milli Takımı'yla Çekya – İngiltere maçlarına çıkamayacağı için bir hayli üzgün olduğu bildirildi.
 
"ARKADAŞLARIMIN YANINDA OLMAMAK BENİ KAHREDİYOR"
 
Sadece Çekya ve İngiltere değil, Süper Lig’de Yeni Malatyaspor’la Göztepe maçlarını da kaçıracak olan Vedat Muric’in Kosova’nın oynayacağı hayati derecede önemli olan 2 maçında forma giyemeyeceği için kahrolduğu belirtilirken, yıldız forvetin hocası Bernard Challandes’e “Gerçekten çok üzgünüm, Çekya ve İngiltere maçları hem milli takımım hem de benim için çok önemliydi, tam kalitemi gücümü göstereceğim maçlardı, bunlar benim vitrin maçlarımdı, arkadaşlarımın yanında olamamak beni kahrediyor” dediği ifade edildi.
 
Muriç’in ayak bileğindeki burkulmanın ikinci derece olduğu anlaşılırken, Fenerbahçe’nin Ankaragücü ile oynadığı maçta Garry Rodrigues’in de aynı sakatlığı yaşaması sağlık heyetini hemen harekete geçirdi.
 
 

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