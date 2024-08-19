İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2024 Pazartesi / 14 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,6843
  • EURO
    37,1943
  • ALTIN
    2712.68
  • BIST100
    9821.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Vedat Muriqi, Arda Güler'i üzdü

La Liga ilk hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Mallorca ile 1-1 berabere kaldı.

19 Ağustos 2024 Pazartesi 00:36 - Güncelleme:
Vedat Muriqi, Arda Güler'i üzdü
ABONE OL

La Liga ilk hafta maçında Mallorca ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Son Moix Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti.

Karşılaşmada Real Madrid, 13. dakikada Rodrygo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Real Madrid ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarının 53. dakikasında duran topta sahneye çıkan Vedat Muriqi, düzgün bir vuruşla Real Madrid ağlarını sarsarak duruma dengeyi getirdi.

Karşılaşmanın geri kalanında karşılıklı ataklar olsa da maçta başka gol sesi çıkmadı.

Real Madrid'de Arda Güler, 87. dakikada oyuna dahil oldu.

Konuk ekip Real Madrid'de Ferland Mendy, 90+7'nci dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla birlikte her iki takımda lige 1 puanla başladı.

Bir sonraki lig maçında Real Madrid, sahasında Real Valladolid'i ağırlayacak. Mallorca, Osasuna deplasmanına gidecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.