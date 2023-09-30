Vedat Muriqi attı, Falcao cevap verdi

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Francisco Rodriguez'in ekibi Rayo Vallecano ile Javier Aguirre'nin yönetimindeki Mallorca karşı karşıya geldi.

Vallecas Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona ererken konuk ekip Malolorca'nın golleri; 44. dakikada Vedat Muriqi ve 59. dakikada Antonio Sanchez'den geldi. Ev sahibi Rayo Vallecano'nun gollerini 4. dakikada Alvaro Garcia ve 90+12'de penaltıdan Radamel Falcao kaydetti

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi, ligdeki son 4 maçında da gol atmayı başardı ve toplamda 4 gole ulaştı. Galatasaray'ın eski golcüsü Radamel Falcao ise ligdeki ilk golünü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Rayo Vallecano 12 puana ulaşırken, Mallorca 7 puana yükselmiş oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Rayo Vallecano deplasmanda Sevilla'ya konuk olurken, Mallorca evinde Valencia'yı ağırlayacak.