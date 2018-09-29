Vedat Muriqi: Fenerbahçe'yi eli boş göndereceğiz

Teknik direktör değişikliğinin takıma etkisinin olumlu olduğunu söyleyen 24 yaşındaki golcü futbolcu, “Hafta içinde kupada kazandık. Yeni hocamız Okan Buruk ile kat edeceğimiz çok yol var. Okan hoca, hem teknik direktörlük hem de futbolculuk döneminde kendini ispatlamış bir isim. Önümüzde Fenerbahçe maçı var. Onları eli boş göndermek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

(Fanatik)