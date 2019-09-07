Vedat Muriqi gollerine devam ediyor
Kosova, Vedat Muriqi'nin oynayıp gol attığı maçta Çekya'yı 2-1 mağlup etti ve EURO2020 Elemeleri A Grubu'nda maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
EURO 2020 Elemeleri A Grubu 4. maç gününde Kosova ile Çekya karşı karşıya geldi. Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kosova, 2-1'lik skorla kazandı.
Çekya, 16. dakikada Patrick Schick'in attığı golle öne geçti. Kosova, 20. dakikada Vedat Muriqi ile skoru eşitledi.
1-1 biten ilk yarının ardından Kosova, 67. dakikada Mergim Vojvoda'nın attığı golle galibiyete ulaştı.
Bu sonucun ardından Kosova, 8 puanla ve maç fazlasıyla grubun zirvesine oturdu. Çekya ise 6 puanda kaldı.
Kosova, bir sonraki maçında İngiltere'nin konuğu olacak. Çekya ise İngiltere'yi sahasında ağırlayacak.
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