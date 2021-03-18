18 Mart 2021 Perşembe 18:32 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 18:41

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında dün gece Lazio, 4-1'in rövanşında deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Sezon başında 18,5 milyon Euro karşılığı Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, İtalya cephesinde yine hedef isim oldu.

PENALTI YAPTIRDI



Lazio teknik direktörü Simone Inzaghi'nin tercihiyle Bayern Münih karşısında ilk 11 çıkan Vedat Muriqi, maçın 32. dakikasında Goretzka ile girdiği ikili mücadelede penaltıya sebebiyet verdi. Bayern'de Leandowski penaltıyı gole çevirdi ve Lazio'nun az olan tur umutlarını da bitirdi. Daha sonra Choupo-Moting ile 2-0'ı bulan Bayern'e Lazio Marco Parolo ile yanıt verdi ve maç 2-1 sona erdi. Bayern adını çeyrek finale yazdırırken Lazio'nun Avrupa serüveni sona erdi.

VEDAT MURIQI EN DÜŞÜK NOTU ALDI: FELAKET

İtalyan La Gazzetta dello Sport, maç değerlendirmesinde Bayern Münih - Lazio mücadelesinin en kötüsünü Vedat Muriqi olarak duyurdu. 'Felaket' sıfatıyla nitelendirilen Vedat Muriqi'in notu ise 4 olarak yazıldı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Vedat Muriqi'in penaltıya sebebiyet vermesi ve etkisiz oyunu, Lazio taraftarlarını çıldırttı.

Twitter'da maçı değerlendiren Lazio taraftarları Vedat Muriqi için şu tepkileri verdi:

"Vedat Muriqi futbol oynayamıyor. Bu adama 20 milyon verdiğimize inanamıyorum"

"Vedat'ı sezon sonu satmamız lazım. Çok geç olmadan Fenerbahçe'ye geri yollayın"

"Vedat'ı ve Fares'i havalimanında bırakın."

"Utanç verici! Inzaghi neden hala Muriqi'i oynatıyor anlamıyorum. Skandal."

"Muriqi çok kötü futbolcu. Maçı bir kişi eksik oynuyoruz"

LİGDE 17 MAÇA ÇIKIP 1 GOL ATTI

Vedat Muriqi, Lazio formasıyla ligde 17 maçta toplam 391 dakika, Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta toplam 281 dakika, İtalya Kupası'nda ise 2 maçta 120 dakika forma giydi. 26 yaşındaki Kosovalı santrfor, İtalyan ekibiyle biri lig biri kupa olmak üzere iki kez gol sevinci yaşayabildi.