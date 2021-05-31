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Spor

Vedat Muriqi Lazio'dan izin istedi! Fenerbahçe...

İtalya Serie A'da Lazio forması giyen eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi Türkiye'ye geri dönmek istiyor. Vedat'ı İtalya'da bir takıma kiralamayı planlayan Lazio'ya Vedat Türkiye'ye dönmek istediğini söylediği belirtildi.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 21:50 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 21:50
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Fenerbahçe 17.5 milyon Euro ve bonuslar karşılığında Lazio'ya sattığı Vedat Muriqi'i kiralık olarak kadrosuna katmayı amaçlıyor. Sabah'ta yer alan habere göre; Kosovalı futbolcunun da gönlü eski takımında. Geçtiğimiz hafta içinde menajer değişikliğine giderek Mirsad Türkcan'la anlaşması, oyuncunun Fenerbahçe'ye dönüş hamlesi olarak değerlendiriliyor. Ancak Lazio'nun büyük paralar karşılığı transfer ettiği Vedat için başka hesapları var. İtalyan kulübü, değerini tekrar yükseltmek istediği oyuncusunu Serie A'da bir takıma kiralamayı planlıyor. 27 yaşındaki golcünün tercihlerini Fenerbahçe'den yana kullanmaları için kulüp yetkilileriyle görüştüğü ve "İstediğim takımda forma giymeme izin verin" dediği öğrenildi.

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