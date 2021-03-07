07 Mart 2021 Pazar 18:41 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 18:41

Allianz Stadyumu'nda Correa'nın golüyle öne geçen Lazio, Rabiot ve Morata'nın iki golüne engel olamayıp sahadan 3-1 mağlubiyetle ayrıldı. Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral 90 dakika forma giydi. Torino ekibinde maça sürpriz bir şekilde yedek başlayan Cristiano Ronaldo ise 69. dakikada oyuna dahil oldu.

VEDAT MURIQI TEPKİ ÇEKTİ

Juventus'a yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını zora sokan Lazio'da Vedat Muriqi'in 82. dakikada oyuna alınması tepki çekti.

Sosyal medyada ve Lazio taraftar forumlarında teknik direktör Simeone Inzaghi'nin Vedat Muriqi'e yeterince süre vermemesi eleştirildi.

"8 DAKİKA MI SÜRE VERDİK?"



Lazio'nun maçla ilgili paylaşımının altına gelen yorumların birinde; 'Yaklaşık 20 milyon Euro verdiğimiz adama sadece 8 dakika mı süre verdik? Bu kadar zengin miyiz gerçekten?' şeklinde ifadeler yer aldı.

Bir diğer yorumda ise; 'Muriqi için kadar para verdik. 3-1 gerideyken ve gol lazımken neden sadece son 8 dakikada oyuna aldık' denildi.

'TÜRKİYE'YE YOLLAYABİLİRSEK...'

Bir Lazio taraftarı ise kadronun yeniden yapılandırılması gerektiğini anlatan yorum dizisinde Vedat Muriqi ile ilgili; 'Takımın bu durumu beni çok üzüyor. Şampiyonlar Ligi gitti... Gabarron, Hoedt, Vavro, Jordan Lukaku, Durmisi, Musacchio gibi oyuncuları yollayıp yerlerine daha iyilerini almalıyız. Vedat Muriqi için emin değilim. Belki Türkiye'ye geri satabiliriz. Şuna eminim ki Muriqi İtalyan futboluna asla adapte olamayacak. Olsa bile defanslar için savunulması kolay bir forvet." sözlerini kullandı.

1 GOL ATTI

Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye 18,5 milyon Euro kazandırarak geldiği Lazio'da ligde 15 maçta toplam 369 dakika süre aldı ve 1 gol attı. Şampiyonlar Ligi'nde 4 maça çıkan Kosovalı futbolcu, İtalya Kupası'nda ise 2 maça çıkıp 1 gol atmayı başardı.

337 DAKİKA SÜRE ALDI



Vedat Muriqi şu ana kadar Lazio'da toplam 21 maçta süre aldı ve iki gol 1 asist yaptı. Toplam 674 dakika sahada kalan Vedat, ortalamaya vurulduğunda Muriqi takımında 337 dakikada 1 gol atabildi.