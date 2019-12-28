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Spor

Vedat Muriqi Premier League yolcusu

İngilizler’in güçlü takımı Leicester City, Vedat Muriç’i kadrosuna katmak istiyor. Piyasa değeri 8 milyon euro civarındaki Kosovalı golcü için F.Bahçe’nin kapıyı 40 milyondan açması bekleniyor.

28.12.2019  09:39 - Güncelleme: 28.12.2019  09:39

RODGERS ONAY VERDİ

PREMİER Lig’de zirve mücadelesi veren Leicester City, Fenerbahçe’nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriç’i transfer etmek istiyor. “Tilkiler” lakaplı Leicester, İngiliz golcü Jamie Vardy ile birlikte çift santrfor olarak oynatabileceği özelliklerde bir golcü arıyordu. İngiliz basını teknik direktör Brendan Rodgers’ın o ismi Türkiye’de bulduğunu yazdı. Leicester City gözlemcilerinin Beşiktaş derbisinde tribünden izlediği 25 yaşındaki santrforla ilgili raporu Rodgers’a sunduğu, İngiliz hocanın da kararını verdiği yazıldı.

WEMBLEY’DE BÜYÜLEMİŞTİ

SEZON başında Ç. Rizespor’dan 3.5 milyon euro artı 4 oyuncu karşılında transfer edilen Muriç 15 lig maçında 10 gol, 2 asist üreterek kalitesini konuşturdu. Sarı-Lacivertli yönetim yıldız isim için kapıyı 40 milyon eurodan açmayı düşünüyor. Kosova Milli Takımı formasıyla İngiltere’ye karşı Wembley’de ortaya koyduğu futbolu anımsatan Ada basını, “Tilkiler’in kadrosuna katmak istediği isimlerden biri de Türk ekibi Fenerbahçe’nin gol makinesi” ifadelerini kullandı.

(Güneş)

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