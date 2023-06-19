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Spor

Vedat Muriqi Süper Lig devinin yeni forveti oldu! Hayırlı olsun

Bu sezon Mallorca formasıyla gösterdiği performansla adından söz ettiren Vedat Muriqi için Süper Lig devi harekete geçti. Yıldız isim de kabul ederse Süper Lig devi İspanyol ekibinden Vedat Muriqi'in bonservisini alacak. İşte detaylar...

19 Haziran 2023 Pazartesi 18:31 - Güncelleme:
Vedat Muriqi Süper Lig devinin yeni forveti oldu! Hayırlı olsun
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Geçmişte ligimizde Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'de de forma giyen yıldız isim Vedat Muriqi için Galatasaray talip oldu. Bu sezon yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin geleceğinin belirsiz olması sebebiyle alternatif isimleri de gündeminde tutan sarı-kırmızılılarda forvet mevkisi için son aday Vedat Muriqi oldu.

VEDAT MURIQI, OKAN BURUK'UN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Çaykur Rizespor döneminden öğrencisi olan Vedat Muriqi'in bu transfere sıcak bakabileceği öğrenildi. Kosovalı yıldız geçmişte eski teknik direktörü hakkında "Okan Hoca'nın olduğu yere gelmesi tesadüf değil, büyük başarılara imza attı." ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE DE DEVREDE

Fenerbahçe'nin de eski oyuncusu Vedat Muriqi için devrede olduğu ve bu transferi bitirmek istediği öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sezon başında Lazio'dan İspanyol ekibi Mallorca'ya transfer olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi, bu sezon Mallorca formasıyla çıktığı 36 karşılaşmada 16 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Yıldız ismin güncel piyasa değeri 15 milyon euro civarında gösteriliyor.

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