İSTANBUL 15°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2021 Cuma / 7 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,9608
  • EURO
    11,4024
  • ALTIN
    595.249
  • BIST100
    1638.05
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Vedat Muriqi Süper Lig'e dönüyor! Sürpriz imza
Spor

Vedat Muriqi Süper Lig'e dönüyor! Sürpriz imza

Serie A'da Lazio forması giyen Kosovalı golcü Vedat Muriqi için Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddia edildi. Sarı lacivertliler Vedat Muriqi'yi kiralık olarak yeniden kadrosuna katmak istiyor.

12 Kasım 2021 Cuma 09:06 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 09:06
ABONE OL

Fenerbahçe, ara transfer döneminde önceliği golcü takviyesine verdi. Yıllardır bu bölgedeki soruna çözüm bulamayan, Berisha'dan da umduğunu bulamayan başkan Ali Koç, ocakta kimsenin tartışmayacağı bir isme imza attırmaya kararlı. Hedef listesinde önemli isimler var. Ancak İtalya'dan gelen bir habere göre ilk adım, Kanarya'nın eski gözdesi için atılacak: Vedat Muriqi

"VEDAT MURİQİ DÖNMEK İSTİYOR"

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Muriqi'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini yazdı. Ancak başarılı forvet için büyük bir yatırım yapan İtalyan devini kiralama konusunda ikna etmek kolay değil. Sarı lacivertli yönetim, zorunlu satın alma opsiyonu ve performans bonuslarını içeren bir teklifle Lazio'nun kapısını çalmayı planlıyor. Muriqi'nin Fenerbahçe'ye dönmeyi çok istemesi de yönetimin elini güçlendiriyor. Eğer Lazio'ya Kosovalı oyuncu için başka bir kulüpten daha iyi bir teklif gelmezse, Muriqi, sadece 1 sezon giydiği çubuklu formaya yeniden kavuşabilir.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.