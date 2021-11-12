Vedat Muriqi Süper Lig'e dönüyor! Sürpriz imza

12 Kasım 2021 Cuma 09:06 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 09:06

Fenerbahçe, ara transfer döneminde önceliği golcü takviyesine verdi. Yıllardır bu bölgedeki soruna çözüm bulamayan, Berisha'dan da umduğunu bulamayan başkan Ali Koç, ocakta kimsenin tartışmayacağı bir isme imza attırmaya kararlı. Hedef listesinde önemli isimler var. Ancak İtalya'dan gelen bir habere göre ilk adım, Kanarya'nın eski gözdesi için atılacak: Vedat Muriqi

"VEDAT MURİQİ DÖNMEK İSTİYOR"

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Muriqi'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini yazdı. Ancak başarılı forvet için büyük bir yatırım yapan İtalyan devini kiralama konusunda ikna etmek kolay değil. Sarı lacivertli yönetim, zorunlu satın alma opsiyonu ve performans bonuslarını içeren bir teklifle Lazio'nun kapısını çalmayı planlıyor. Muriqi'nin Fenerbahçe'ye dönmeyi çok istemesi de yönetimin elini güçlendiriyor. Eğer Lazio'ya Kosovalı oyuncu için başka bir kulüpten daha iyi bir teklif gelmezse, Muriqi, sadece 1 sezon giydiği çubuklu formaya yeniden kavuşabilir.