23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6776
  • 6,2271
  • 272.967
  • 105152
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Vedat Muriqi: Transfer söylentileri beni etkilemiyor

Fenerbahçe'nin Kosavalı futbolcusu Vedat Muriqi, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray karşısında gol bulmak için fırsat bulduklarını ifade eden Vedat, "Derbilerin sonucu zaten her zamn sıkışık oluyor, son 5 maçın 3'ü berabere bitti. Galatasaray karşısına mutlak galibiyet için çıktık, pozisyonlar yakaladık ama golü bulamadık. Benim için de ilk derbi oldu ancak maç ayırmıyor ve takım için faydalı olmak için savaşıyorum" dedi.

Fenerbahçe'de efsane olmak istediğini dile getiren Vedat, "Transfer haberlerinin çıkması beni etkilemiyor, benim motivasyonumu daha da yukarıya çekiyor. Dünyada artık tüm scoutlar herkesi izliyor. Ben, Fenerbahçe'nin oyuncusuyum ve burada efsane olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Petrol tankerleri patladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yunanistan'da yolcu feribotunda yangın: 600 kişi tahliye edildi

Yunanistan'da yolcu feribotunda yangın: 600 kişi tahliye edildi

Galatasaray’da yenilmezlik serisi 39’a çıktı

Galatasaray’da yenilmezlik serisi 39’a çıktı

Meteoroloji uyardı: 22 ilde yağış bekleniyor

Meteoroloji uyardı: 22 ilde yağış bekleniyor

2 yıldız gönülleri fethetti! İstiklal Marşı'na eşlik ettiler

2 yıldız gönülleri fethetti! İstiklal Marşı'na eşlik ettiler

Derbide rekor! Galatasaray açıkladı

Derbide rekor! Galatasaray açıkladı

Petrol tankeri patladı

Petrol tankeri patladı

Almanya'da aşırı sağcılar silahlanıyor

Almanya'da aşırı sağcılar silahlanıyor

Almanya'da Müslüman kadınlara çirkin saldırı

Almanya'da Müslüman kadınlara çirkin saldırı
 

POPÜLER HABERLER

Rus SİHA´sı ile SU-57 ilk kez ortak uçuş gerçekleştirdi

Rus SİHA´sı ile SU-57 ilk kez ortak uçuş gerçekleştirdi

Tesadüfen ortaya çıkarıldı! Eşi-benzeri yok

Tesadüfen ortaya çıkarıldı! Eşi-benzeri yok

Bölge halkı tarafından kutsal kabul ediliyor: Görenleri büyülüyor

Bölge halkı tarafından kutsal kabul ediliyor: Görenleri büyülüyor

Şanlıurfa'da yetiştiriyor: Birçok hastalığı iyi geliyor

Şanlıurfa'da yetiştiriyor: Birçok hastalığı iyi geliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA