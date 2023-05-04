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  • Vedat Muriqi'in golü Mollorca'nın 3 puanı almasına yetmedi
Spor

Vedat Muriqi'in golü Mollorca'nın 3 puanı almasına yetmedi

La Liga'nın 33. haftasında Mallorca deplasmanda Girona'ya 2-1'lik skorla mağlup oldu.

4 Mayıs 2023 Perşembe 22:57 - Güncelleme:
Vedat Muriqi'in golü Mollorca'nın 3 puanı almasına yetmedi
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İspanya La Liga'nın 33. haftasında Michel'in ekibi Girona ile Javier Aguirre'nin yönetimindeki Mallorca karşı karşıya geldi.

Municipal de Montilivi Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi Girona 2-1 kazanırken goller; 45+2'de Bernardo Espinosa ve 84'te Valentin Castellanos'tan geldi. Konuk ekip Mallorca'nın tek golü ise 80. dakikada Vedat Muriqi'den geldi.

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi, La Liga'daki 13. golüne ulaşmış oldu.

Bu sonuçla birlikte Girona ligdeki puanını 47'ye yükseltirken Mallorca 41 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Girona deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşırken Mallorca evinde Cadiz'i ağırlayacak.

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