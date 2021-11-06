Vefa Küçük'ten sert tepki! ''Sicili bozuk olan insanları yanınızda bulundurmayın''

DHA 6 Kasım 2021 Cumartesi 16:05 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 16:05

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Başkanı Vefa Küçük, Kasım ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda kendisine yöneltilen olumsuz eleştirilere cevap verdi. Küçük, Fenerbahçe Kulübü'nün olağan seçimli genel kurul öncesi konuşmacılardan bazılarına söz hakkı verilmemesine ilişkin kendisine yapılan eleştiriler hakkında konuştu.

Vefa Küçük, 14 üyenin konuştuğunu ve büyük çoğunluğu kendisini tenkit eden, karşı gelen konuşmalar yaptıklarını ifade ederek, "Temmuz ayında yaptığımız toplantıda başkan konuşurken bazı üyelerin oturduğu yerden veya ayağa kalkarak başkana yönelttiği sorulara başkan cevap verirken bazı usul hataları kargaşalar oldu. Ufuk Aydın en önde oturuyordu. Kendisi de konuşmuştu. Ben başkanın konuşmasından önce nisan ayında tehir olan Yüksek Divan Kurulu toplantısının gelecek talepler karşısında tüzüğün amir hükmünü hatırlatarak dedim ki; 'çok acele ediyorsanız, çok hazırlıklıysanız tüzükte yazılı olduğu şekilde YKD üyelerinin 3'te 1'i taleplerinin imzasıyla toplantı yapalım' dedim. Bu olmadı bir kere. Bizim başkanlık divanı olarak çağırma yetkimiz var, biz bu senenin nisan ayındaki toplantının 2022 nisan ayına ertelenmesini tasvip eden heyet olduğumuz için bu yetkiyi kullanmadık. Yönetim kurulunun olağan üstü toplantıya çağırma yetkisi var. Yönetim kurulu bazı konularda görüş aldılar, belli arkadaşlarla adaylık potansiyeli olan kişilerle görüştüler. Bu görüşmelerde beni ilgilendiren hiçbir taraf yok. Aralık ayında yapalım, ocak ayında yapalım varız, nisan ayında mecburen yapacağız o zaman da yaparız. Ben 1 oyla kaybetmiş başkan adayıyken 1 oyu sorgulamadım. Kazanan başkan adayımız 20 sene kulüp başkanlığı yapan Aziz Yıldırım'ın kürsüde elini kaldırdım başarılar diledim. Şimdi sizler nelerden bahsediyorsunuz. Güya ben seçimlerden korkuyormuşum. Arkadaşlar geçin bunları geçin. Ben kulübe yaptığım maddi manevi hizmetlerle adaylığımı sürdürmek istemekteyim. Sizlerin adaylığına saygı duyuyorum" diye konuştu.

"SİCİLİ BOZUK OLAN İNSANLARI YANINIZDA BULUNDURMAYIN"

Vefa Küçük, YDK üyelerinden Ufuk Aydın'ın kendisini tenkit etmekte haklı olduğunu dile getirerek, "Hiç üstüne vazife olmayan insan da tenkit etti. İkide bir başkan konuşurken ayağa kalkıp, 'başkan şunu şöyle yap' falan dedi, 'sen otur yerine' dedim. Bu yanlış bir hareket miydi, olabilir. Bu hareketimi yanlış bulan bir kulüp üyesi üyelere tweet gönderdi. Orada bazı şeyleri bahsediyor benim de resmimi koymuş. Selman Akbulutlu kendisi, çok muteber kişidir. Bulunmaz Hint kumaşıdır. Aman onu yanımıza alalım seçimi kazanmak için güç versin. 2019 yılında başkan Ali Koç'un adını kullanarak dolandırıcılık yaptığından ve kulüp üyelerini kandırıp para talep ettiğinden ve kulübün sahte ürünlerini sattığından 2019 yılında bu kulüpten ihraç edilmiş çok şerefli bir üyedir. Ondan güç almak isteyenlere söylüyorum. Sicili bozuk olan insanları yanınızda bulundurmayın. Kendinizle alakalı olanlara saygı duyuyorum bana karşı tenkitlere saygı duymuyorum. Bana mesaj atan arkadaşınız geldi kendi meselesini izah etti. Siz oradan alıntı yaparak bana mesajlar vermek istediniz onları kabul etmiyorum. Sadece en son konuşmacı şu anda da yanınızda oturan Zafer Beyi şahit tutuyorum. Nisan ayında ertelenmeden önce ikiniz beni ziyarete gelip YDK odasında 3'lü biz başkanlığı düşünüyorduk ama adaylıktan vazgeçtik dediniz, siz aday olun dediniz mi demediniz mi" ifadelerini kullandı.

"50 LİRA, 500 LİRA BENİM DIŞIMDA OLAY"

Vefa Küçük, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Nail Kır arkadaşımızla geçen sefer size söz vermiştim. Buradaki arkadaşımız Atilla Öztürk beni yerden yere vurdu. Bugün o eski usulü bıraktık. Biraz önce Erol Bilecik bazı beyanlarda bulundular. Siz ona karşılık bir şey söylemek istediniz. Ali başkan da müdahale etti konuşmanızı istedi. Ben cevap vermedim siz de saygı duyarak itiraz etmediniz. Ben hiçbirinin konuşmasını kesmeden dinlediğime göre sizin de beni dinlemeniz lazım. Ferruh Manav arkadaşımız tüzükle ilgili gerçekten bilgili bir arkadaş. Zaman zaman birlikte tüzüklerin hazırlanmasında beraber emek verdik. O'nun güzel bir huyu var, bana göre değil ama kendine göre güzel. Savunduğu fikir 20 kişi varsa 19 kişi A derse Ferruh Bey B diyorsa muhakkak B doğru fikir olmasını ister. Fenerbahçe'nin 1987 senesinin tüzüğüne göre o zamanlar aidat 31 Ocak'a kadar yatardı ve Şubat ayında da yönetim kurulu seçilirdi. 2004 yılında dernekler kanunu değişti ve 2005 yılından itibaren kulübümüzde görev süreleri 3 seneye çıktı ve aidatın yatırılması 31 Mart'a kadar uzatıldı. 50 lira, 500 lira benim dışımda olay. Onun da faturasını beni kötülemek için kesiyorsunuz ama bizim dükkan kapalı, fatura kesmiyoruz. Genel kurulun kararına saygı duymak lazım. Fenerbahçe Futbol A.Ş. hariç tüzel kişiliği olan Fenerbahçe Derneği 31-1 Ocak tarihinde başlar 31 Aralık'ta sona erer. Ocak ayında yapılması düşünülen toplantının aidat konusunu herkes işine göre yorumluyor. Yönetimde eğer yanlış düşünüyorsa onlarda düzeltsin. 1 Ocak'a geldiğimiz zaman 2021 yılı sıfırlanmıştır. 1 Ocak'ta yeni aidat yatırılmaya başlanacaktır. Nisan ayında yapılması gereken şu şu gerekçeyle ertelendi diyorlar. Nisan ayındaki hesap ocak ayında yapılırsa o nisanı uygulayın diyorlar. 31 Aralık'ta bitecek aidat ve 1 Ocak'ta başlayacak yeni aidatı yatırsınlar istemiyorlar, 50 liradan yatanları gelip ocak ayında oy versinler diyorlar. Bunca tüzüğe rağmen, buna uygulamaya rağmen 1987 tüzüğümüzde, 1996 tüzüğümüzde ve 2005 yılı tüzüğümüzde şöyle bir ibare var. Bu ibareyi tersine çevirip uygulamak isteyenlere şiddetle karşıyım. Bahsettiğim 3 tüzükte aidatlar ocak ayı sonuna kadar yatıyor aidatının geç yatıran üyeler aidatını yatırdığı tarihten itibaren o yıl içinde yapılacak olağanüstü genel kurul veya YDK genel kuruluna katılabiliyorlar. Burada aidatın o yıl içerisinde yatırmayanları aksederek söylüyorum. Bunun uygulanabilmesi için 1 Ocak'a gelmek lazım. 500 lirayı yatıranlar 31 Mart'a kadar yatırmadıkları takdirde onu takip eden 2 ay sona yapılacak toplantılara katılabilir. Bu, bu kadar açıkken herkes işine geldiği şekilde bir o tarafa bu tarafa çekiyor. Dolayısıyla ocak ayında da yapılsa nisan ayında da yapılsa 500 lira aidatı yatıranlar katılabilecek. Sadece eski borcu olan üyeler önce onları yatırıp sonra 500 lira olan yeni senenin aidatını yatıracaklar. Seçimlere ancak öyle gelebilecekler."