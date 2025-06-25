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Spor

Vefat haberi yalanlandı! İşte Sabri Ugan'ın son durumu

Kanser tedavisi gören 62 yaşındaki spor spikeri Sabri Ugan'ın sağlık durumu hakkında kardeşi Raif Ugan açıklama yaptı. Raif Ugan yaptığı açıklamada 62 yaşındaki ağabeyinin vefat ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. İşte detaylar...

AA25 Haziran 2025 Çarşamba 15:52 - Güncelleme:
Vefat haberi yalanlandı! İşte Sabri Ugan'ın son durumu
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Spor spikeri Sabri Ugan'ın tedavisine yoğun bakımda devam edildiği duyuruldu.

Sabri Ugan'ın kardeşi Raif Ugan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanser tedavisi gören 62 yaşındaki ağabeyinin vefat ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Sabri Ugan'ın Medical Park Zincirlikuyu Hastanesinde bulunduğunu aktaran Raif Ugan, ağabeyinin yoğun bakımda tedavisine devam edildiğini kaydetti.

Tecrübeli gazeteci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı.

  • sabri ugan
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