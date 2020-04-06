Veli Kavlak: ''3 yıldır mücadele içerisindeyim''

06 Nisan 2020 Pazartesi 18:32 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 18:32

FutbolArena'ya konuşan Veli Kavlak'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"3 YILDIR MÜCADELE İÇİNDEYİM"

2017'de Beşiktaş-Kayserispor kupa maçında oynamıştım. Sonrasında ağrılardan dolayı dönemedim. 3 yıldır mücadele içindeyim. İnşallah sonu güzel olur.

TEDAVİ SÜRECİ HAKKINDA"

Zorlu bir süreç. Fizik tedavi için birçok ülkeye gittim. Birçok yerde denedim. Zor bir süreç. Futbolcu için kolay değil. Özellikle takım sporundan geliyorsanız, bireysel çalışmalar daha zordur. Bu şartlar altında en iyisini yapmaya çalışacağım.

"ÖNCELİĞİM HEP BEŞİKTAŞ OLDU"

Beşiktaş'ta sözleşmemin bitimine 6 ay kalmıştı. Çok iyi bir dönem geçirmiştim. Teklifler geldi. Benim her zaman ilk tercihim hep Beşiktaş oldu. Beşiktaş'ta erken imzayı attım ve sözleşmemi uzattım. O konu benim için kapanmış oldu.

EN GÜZEL GOLÜN?

- İnönü Stad son maçında Gençlerbirliği'ne attığım gol.

EN ÇOK ZORLAYAN FUTBOLCU

Melo ve Mehmet Topal söyleyebilirim. Orta sahada hep çekişmeli geçerdi. Felipe Melo zorlu bir rakipti diyebilirim. Bir pozisyonda ikimiz de ayağımızı çekmezdik. Artık kimse bir şey olursa, kim yıkılırsa.

BEŞİKTAŞ'TA EN ÇOK ANLAŞTIĞIN FUTBOLCU

- Atiba. Sol kanatta Olcay Şahan vardı. Onunla çok iyi anlaşıyordum.

ATİBA İÇİN NELER SÖYLERSİN?

- Atiba her şeyi hak eden bir futbolcu. Belki insanlar sadece hafta sonu olanları görüyor. Ancak hafta arasında da antrenmanlarda her şeyi veren bir Atiba vardı. Çok takdir ettiğim bir futbolcu. İnşallah sakatlık yaşamaz ve böyle devam eder. Maşallah diyorum.

BEŞİKTAŞ'I ÖZLÜYOR MUSUN?

- Tabi ki özlüyorum. Maalesef böyle bir talihsizlik yaşadım. Bazı şeyler her şey planladığınız gibi olmuyor. Beşiktaş'a hiçbir kırgınlığım yok. Yaşadığım sakatlık çok nadir görülen bir durum. O yüzden dediğim gibi Beşiktaş'a hiçbir kırgınlığım yok.

FEDA SEZONU

- Feda sezonu başlamıştı. Olcay, Oğuzhan, Gökhan Töre geldi. İyi bir altyapısı oluşturduk. Sonraki gelen şampiyonlukların altyapıları olarak değerlendirebiliriz. Samet Aybaba, Slaven Bilic çok değerli hocalardı ve güzel dönem geçirmiştik.

MARİO GOMEZ İLE GÖRÜŞÜYOR MUSUN?

- Fazla görüşemiyoruz. Şu anda Stuttgart'ta. Milli takımdan arkadaşım Alaba ile görüşüyoruz. Karantinada onlar.

ŞAMPİYONLUK FAVORİN?

- Buna cevap vermek zor. Çok çekişmeli geçiyor. Ligler oynatılır mı oynatılmaz mı onu bile bilemiyoruz. Şu an gerçekten bir şey söylemek zor.

SAHALARA NE ZAMAN DÖNMEYİ PLANLIYORSUN

- Doktor, fizyoterapist, psikolog eşliğinde çalışıyorum. Şu an tarih vermek çok zor. Uzun süredir sakatlığın üstesinden gelmeye başlıyorum. Bu hafta koşulara bağışlayacağım. Sonra saha çalışmaları vs. derken önümüzde uzun bir yol var ve bu yolu gideceğiz. Bu süreçten çok ders çıkardım. Sakatlığımın detaylarına, ameliyat konusuna fazla girmek istemiyorum. Beşiktaş'a geldikten 1 saat sonra şikayetlerim başladı. Hocalar, fizyoterapistlerin hepsinin haberi vardı. Oynamak istedim ama böyle olacağını tahmin edemiyordum.