Veli Kavlak: Avusturya kağıt üzerinde Türkiye'den bir adım önde

Beşiktaş'ın Avusturyalı eski futbolcusu Veli Kavlak, yarın Türkiye karşısında Avusturya'yı bir adım önde gördüğünü söyledi. Kavlak, ayrıca Türkiye'nin hazırlık maçında rakibine 6-1 kaybetmiş olmasının da motivasyon açısından kırmızı-beyazlı takım için önemli bir fırsat olduğunu sözlerine ekledi.

Beşiktaş'ın ve Avusturya Milli Takımı'nın eski futbolcusu Veli Kavlak, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda yarın oynanacak Avusturya - Türkiye maçını İhlas Haber Ajansı muhabirine değerlendirdi.

"GÜRCİSTAN MAÇINDA İYİ FUTBOL VARDI"



Türkiye'nin grup aşamasında ortaya koyduğu performansı değerlendirerek sözlerine başlayan Kavlak, "Gürcistan maçında iyi futbol vardı diyebiliriz ama son dakikalarda defanstaki zaafiyetler ortaya çıktı. Gürcistan beraberlik golünü de atabilirdi. Portekiz'e karşı iyi bir futbol oynamadı ama Çekya maçında baskıya rağmen, her şeyi kaybedebileceğinin bilincinde iyi bir performans sergilendi" ifadelerini kullandı.

"AVUSTURYA GÖZ DOLDURDU"



Avusturya'nın, Fransa ve Hollanda'nın da yer aldığı grubunu lider bitirerek göz dolduran bir performans ortaya koyduğuna dikkat çeken eski futbolcu, "Sadece skor anlamında değil, yoğun baskıyla rakiplerini adeta bezdirdi diyebiliriz. Fransa ve Hollanda'nın olduğu gruptan hak ederek lider çıkmayı başardı. Avusturya'da da herkes coşkulu şekilde takımını destekliyor" şeklinde konuştu.

"MONTELLA'NIN NASIL BİR KADROYLA ÇIKACAĞINI ÇOK MERAK EDİYORUM"



Veli Kavlak, yarınki müsabakaya Avusturya'nın çok özgüvenli başlayacağı düşüncesinde olduğunu aktardı. Avusturyalı eski futbolcu, "Çok fazla değişiklik yapmayacaklardır. Önde baskı ve çabuk paslaşmalarla kaleye gitme hedefinde olacaklar. Türkiye'de de açıkçası Montella'nın ne yapacağını ve nasıl bir kadroyla çıkacağını çok merak ediyorum. Ama baktığımızda Avusturya, gösterdiği performanslardan dolayı kağıt üzerinde bir adım önde. Ancak o gün stadın atmosferinden dolayı her şey değişebilir" cümlelerine yer verdi.

"TÜRKİYE, TARAFTARINA GALİBİYET HEDİYE ETMEK İSTEYECEK"



Mart ayında Viyana'da yapılan hazırlık maçında Türkiye'nin rakibine 6-1 kaybetmesinin kırmızı-beyazlı oyunculara ayrı bir motivasyon sağlayıp sağlamayacağıyla alakalı gelen soruya Veli Kavlak, "6-1 kaybetmek bir oyuncunun psikolojisini ciddi anlamda bozabilir. Türkiye için çok büyük bir fırsat. Tribünlerdeki düelloyu Türkiye kazanacaktır. Taraftarlara da o mağlubiyetin tesellisini vermek ve galibiyet hediye etmek isteyeceklerdir" cevabını verdi.

"ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ GÜNÜNDE OLURSA AVUSTURYA'NIN CANINI ACITIR"



Veli, Türkiye'nin çok kaliteli oyuncuları olduğunu ancak başarının takım oyunuyla geleceğini belirtti. Veli Kavlak, "Birlikte hareket edildiği takdirde Türkiye'nin üst düzey performans sergileyebileceğini düşünüyorum. Hakan Çalhanoğlu'nun olmayışı da hissedilecektir. Ayrıca Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi isimler gününde olursa Avusturya'nın canını acıtır" diye konuştu.