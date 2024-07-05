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Spor

Veli Kavlak, Beşiktaş'a antrenör olarak döndü!

Futbolculuk döneminde Beşiktaş formasını başarıyla terleten Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Veli Kavlak, Beşiktaş U-19 Takımı'nın teknik direktörlük görevine getirildi.

5 Temmuz 2024 Cuma 18:51 - Güncelleme:
Veli Kavlak, Beşiktaş'a antrenör olarak döndü!
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Beşiktaş U-19 Takımı Teknik Direktörü, siyah beyazlı takımın eski futbolcusu Veli Kavlak oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş U-19 Takımımızın Teknik Direktörlüğüne, 2011- 2017 yılları arasında formamızı terleten eski futbolcumuz Veli Kavlak getirildi." denildi.

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde bir araya geldiği Veli Kavlak'a görevinde başarılar diledi.

Daha sonra Veli Kavlak, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Beşiktaş U-19 Takımı teknik ekibi ve sporcularıyla tanışma toplantısında bir araya gelip sohbet etti.

  • Veli Kavlak
  • Beşiktaş U-19
  • Teknik Direktör

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