Veli Kavlak: ''Futbola dönmek için çabalıyorum''

25 Nisan 2020 Cumartesi 23:36 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 23:36

Atiba ile yakaladığı uyumla Beşiktaş orta sahasında başarılı performans gösteren Veli Kavlak uzun süredir sakatlıklarla boğuşuyor. Son durumuyla alakalı açıklamalarda bulunan Veli Kavlak canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kavlak'ın açıklamalarının önemli satır başları şu şekilde:

"FUTBOLA DÖNMEK İÇİN ÇABALIYORUM"

Futbola dönmek için çabalıyorum. Fizik tedavilerim iyi gidiyor inşallah kısa zamanda sahalara dönerim. Takımda benim döneminden sadece Necip kaldı, eski oyuncular ayrıldı. Olcay var, Necip var, Tolgay var, onlarla konuşuyorum, her zaman irtibat halindeyiz.

"LİVERPOOL MAÇINI UNUTAMADIM"

Liverpool maçını unutamadım. Penaltı vuruşları, onları eledik. Unutamadığım maç olarak hafızamda hep o kalacak. Beşiktaş taraftarı beni gördüğünde üzüldüğünü söylüyor. Nazar değdi diyorlar, çok iyi gidiyordu, ne oldu diyorlar.

"BEŞİKTAŞ'TA GÜZEL GÜNLER GEÇİRDİM"

Güzel günler geçirdim Beşiktaş'ta, onların tadını çıkardıysam, bu kötü günlerde de ayakta kalmasını bileceğiz. Risk var, oldu ama ayağa kalkacağım. Görüştüğüm bir kulüp yok, iyileşmeden de kimseyle görüşmem, doğru olmaz. İyileşeyim de, her şey iyi olur. Şenol hoca ile hep konuşuyorduk, o da hep üzülüyordu. Normal hayatımı etkilememesini istiyordu o. Şu anda iyiyim şükürler olsun.