Veli Kavlak Ocak ayında sahalara dönüyor
Beşiktaş ile sözleşmesini sezon başında fesheden Veli Kavlak, Ocak ayında sahalara dönmek istediğini belirtti.
2011 yılından bu yana Beşiktaş forması giyen ancak omuzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle son 3 sezonda fazla forma şansı bulamayan Veli Kavlak’ın, sezon başında sözleşmesi feshedilmişti.
Şu anda kulüpsüz olan 29 yaşındaki oyuncu, Ocak ayında sahalara geri dönmek istediğini belirtti. Şu anda tedavisinin devam ettiğini söyleyen Veli, “Yakında bireysel antrenmanlara başlayacağım. İnşallah Ocak ayında bir takımla anlaşırım. Önceliğim Türkiye ancak yurtdışını da düşünebilirim” ifadelerini kullandı.
(Fanatik)
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