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Spor

Velimeşespor - Gümüşhanespor maçına kar engeli

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bugün oynanması gereken Ergene Velimeşespor - Gümüşhanespor karşılaşması, sahanın karla kaplı olması nedeniyle ertelendi.

DHA14 Şubat 2021 Pazar 14:41 - Güncelleme: 14 Şubat 2021 Pazar 14:41
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda bugün saat 13.00'da oynanması gereken Ergene Velimeşespor ile Gümüşhanespor karşılaşması yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

Maçtan önce iki takımın oyuncuları sahaya ısınmak için çıkarken, hakemler de zeminde inceleme yaptı.

Hakemler, inceleme sonrası sahada buzlanma olduğunu belirledi.

Uzun süre sahada temizlik çalışması yapılmasına rağmen zeminin yeniden karla kaplanması üzerine hakemler karşılaşmayı erteledi.

Karşılaşmanın oynanacağı tarih federasyon tarafından belirlenecek.

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