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Spor

Veloso: Mourinho, Amorim'i büyük Portekizli teknik direktörlerden biri olarak görüyordu

Antonio Veloso, Manchester United'ın başına geçen teknik direktör Ruben Amorim için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

5 Kasım 2024 Salı 17:00 - Güncelleme:
Veloso: Mourinho, Amorim'i büyük Portekizli teknik direktörlerden biri olarak görüyordu
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Manchester United, Erik ten Hag'ın ardından teknik direktörlük görevine Sporting'in Portekizli hocası Ruben Amorim'i getirdi.

Amorim, daha önce 2017-2018 sezonu içerisinde Manchester United'da o dönem görev yapan Jose Mourinho'nun yanında staj yapmıştı.

Amorim'e bu stajı ayarlayan Portekizli Antonio Veloso, söz konusu süreçte yaşananları anlattı. Veloso, "Jose Mourinho'nun Ruben Amorim hakkında zaten çok iyi düşünceleri vardı. Sık sık özel görüşmeler yaptıklarına şahit oluyorduk. Sanırım Ruben'e ufak ufak tavsiyeler veriyordu. Profesyonel bir takımı nasıl yöneteceğine dair küçük ipuçları... Sanırım staj başlamadan önce bile Ruben'i bir sonraki büyük Portekizli teknik direktörlerden biri olarak görüyordu." ifadelerini kullandı.

Manchester United'ın Sporting'e 11 milyon euro ödediği ve anlaşma sağladığı Amorim, İngiliz ekibinde 11 Kasım'da mesaiye başlayacak.

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