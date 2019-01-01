Ver Sadık'ı al Larin'i

DEVRE arasında 5-6 oyuncu gönderip, 2-3 takviye yapacak olan Beşiktaş’ın savunma için düşündüğü Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar konusundaki planı deşifre oldu!.. Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe’nin de talip olduğu 26 yaşındaki stoper için Evkur Yeni Malatyaspor’a “Ver Sadık’ı, al Cyle Larin’i” dediği ortaya çıktı. YENİ Malatyaspor’un Başkanı Adil Gevrek de, “Sadık Çiftpınar konusunda hem Beşiktaş’tan hem de Fenerbahçe’den resmi teklif aldık. Şu an kesinleşen bir şe wy yok ama 1-2 gün içinde netleşir. Biz kulübün menfaatini düşünmek zorundayız. Fikret Orman’la dostluğumuz var. Larin de beğendiğimiz bir oyuncu” diyerek yeşil ışık yaktı. BEŞİKTAŞ’IN Sadık transferinde tek sorun Larin’in Malatya’ya gitmek istememesi olarak görülüyor. Kartal, Kanadalı oyuncuyu ikna edemezse Gökhan Töre ve kaleci Tolga ‘yı takas olarak önerecek. Bu arada Fener’in de Malatya’ya Sadık için para artı futbolcu önerisinde bulunduğu kaydedildi.