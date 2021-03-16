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Spor

Vergi kaçırmak ve rüşvetten ceza alan Zoran Mamic istifa etti

Dinamo Zagreb'in transferlerinde vergi kaçırdığı ve rüşvet aldığı için hapis cezasına çarptırılan teknik direktörü Zoran Mamic, görevinden istifa etti

AA16 Mart 2021 Salı 11:06 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 11:06
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Hakkında açılan dolandırıcılık davası kapsamında 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'in teknik direktörü Zoran Mamic, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Zoran Mamic ve kardeşi Zdravko, Dinamo Zagreb'in transferlerinde vergi kaçırdıkları ve rüşvet aldıkları gerekçesiyle açılan davadan suçlu bulundu.

Kararın açıklanmasının ardından 4 yıl 8 ay hapis cezası alan Mamic, "Kendimi suçlu hissetmiyorum. Daha önce de karar açıklanırsa Dinamo Zagreb'deki teknik direktörlük ve sportif direktörlük görevlerimden istifa edeceğimi söylemiştim. Kulübe bundan sonrası için başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Dinamo Zagreb'de Mamic'in yerine geçici olarak antrenör Damir Krznar getirildi. Dinamo Zagreb, UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere temsilcisi Tottenham ile 18 Mart Perşembe günü karşılaşacak.

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