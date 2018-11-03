Verilecek cezalar ortaya çıktı! Fatih Terim, Hasan Şaş, Jailson, Soldado...

Haftaya damgasını vuran derbi sonrası gözler çıkacak fatura için TFF'ye çevrilirken sevk ve raporlarla ilgili ilginç detaylara ulaşıldı. Sporx'te yer alan habere göre; Yaşanan çirkin görüntülerin ardından kırmızı kart gören, olaylara karışan, futbolcu kovalayan oyuncularla ilgili medyada ve kamuoyunda 1-3 maçlık gibi cezalar dolaşmasına karşılık disiplin talimatındaki detay PFDK'ya sevk edilecek oyuncuları ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya bırakmış oldu

SALDIRIDAN CEZA GELİYOR

Maç sonrasında çıkan olayların müsabaka bittikten sonra cereyan etmesi nedeniyle bu oyuncuların sportmenliğe aykırı ve kural dışı hareket kapsamında değerlendirilemeyeceği, saldırıdan ceza alacakları belirlendi

5-10 MAÇ ARASINDA CEZA

Talimatın oyuna dışarıdan müdahale ve müsabaka dışı hareket fiillerinde (Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrasındaki olaylar gibi) cereyan eden olayları saldırı kapsamına alması, Fenerbahçe ve Galatasaraylı isimleri 5 ile 10 maç arasında bir ceza tehlikesi ile karşı karşıya bırakmış oldu

SOLDADO, JAILSON, NDIAYE...

Buna göre hakem Fırat Aydınus tarafından kırmızı gören Roberto Soldado, Jailson ve Badou Ndiaye'nin kırmızı kartları PFDK tarafından saldırı olarak değerlendirilecek ve 5-10 maç arasında ceza çıkacak

Öte yandan Disiplin Kurulu, yaşananları tahrik olarak değerlendirirse bu cezalarda küçük bir indirime de gidebilir

JAILSON: Belhanda'ya tokat attı

SOLDADO: Belhanda'nın boğazına yapıştı

NDIAYE: Jailson'a kafa attı

HASAN ŞAŞ NE OLACAK? FATİH TERİM...

Hasan Şaş'ın kenardan gelerek sarı lacivertli oyunculardan Skrtel ile tartışmaya girmesi, sarı-kırmızılı antrenörü 10 maça yakın ceza ile karşı karşıya bıraktı. Hasan Şaş böylelikle ilk devreyi de kapatabilir. Hasan Şaş'ın saha içindeki davranışları raporlarda yer aldı. Eğer Fatih Terim'in sözleri hakaret olarak değerlendirilirse Terim de men cezası ike karşı karşıya kalacak

GALATASARAY'A CEZA

Tribünlerde yaşanan çirkin ve kötü tezahürattan dolayı sarı-kırmızılı kulüp ceza alacak

TFF DEVREYE GİREBİLİR

Türkiye Futbol Federasyonu yaşananların ardından devreye girerek hakem Fırat Aydınus'un kart çıkarmadığı isimler konusunda yeni sevkler yapabilir.