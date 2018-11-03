Verilecek cezalar ortaya çıktı! Fatih Terim, Hasan Şaş, Jailson, Soldado...
Galatasaray - Fenerbahçe maçında Jailson, Ndiaye ve Belhanda kırmızı kart görmüştü. Bu oyuncuları ciddi cezalar bekliyor. Hasan Şaş'a da 10 maç ceza çıkabilir.
Haftaya damgasını vuran derbi sonrası gözler çıkacak fatura için TFF'ye çevrilirken sevk ve raporlarla ilgili ilginç detaylara ulaşıldı. Sporx'te yer alan habere göre; Yaşanan çirkin görüntülerin ardından kırmızı kart gören, olaylara karışan, futbolcu kovalayan oyuncularla ilgili medyada ve kamuoyunda 1-3 maçlık gibi cezalar dolaşmasına karşılık disiplin talimatındaki detay PFDK'ya sevk edilecek oyuncuları ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya bırakmış oldu
SALDIRIDAN CEZA GELİYOR
Maç sonrasında çıkan olayların müsabaka bittikten sonra cereyan etmesi nedeniyle bu oyuncuların sportmenliğe aykırı ve kural dışı hareket kapsamında değerlendirilemeyeceği, saldırıdan ceza alacakları belirlendi
5-10 MAÇ ARASINDA CEZA
Talimatın oyuna dışarıdan müdahale ve müsabaka dışı hareket fiillerinde (Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrasındaki olaylar gibi) cereyan eden olayları saldırı kapsamına alması, Fenerbahçe ve Galatasaraylı isimleri 5 ile 10 maç arasında bir ceza tehlikesi ile karşı karşıya bırakmış oldu
SOLDADO, JAILSON, NDIAYE...
Buna göre hakem Fırat Aydınus tarafından kırmızı gören Roberto Soldado, Jailson ve Badou Ndiaye'nin kırmızı kartları PFDK tarafından saldırı olarak değerlendirilecek ve 5-10 maç arasında ceza çıkacak
Öte yandan Disiplin Kurulu, yaşananları tahrik olarak değerlendirirse bu cezalarda küçük bir indirime de gidebilir
JAILSON: Belhanda'ya tokat attı
SOLDADO: Belhanda'nın boğazına yapıştı
NDIAYE: Jailson'a kafa attı
HASAN ŞAŞ NE OLACAK? FATİH TERİM...
Hasan Şaş'ın kenardan gelerek sarı lacivertli oyunculardan Skrtel ile tartışmaya girmesi, sarı-kırmızılı antrenörü 10 maça yakın ceza ile karşı karşıya bıraktı. Hasan Şaş böylelikle ilk devreyi de kapatabilir. Hasan Şaş'ın saha içindeki davranışları raporlarda yer aldı. Eğer Fatih Terim'in sözleri hakaret olarak değerlendirilirse Terim de men cezası ike karşı karşıya kalacak
GALATASARAY'A CEZA
Tribünlerde yaşanan çirkin ve kötü tezahürattan dolayı sarı-kırmızılı kulüp ceza alacak
TFF DEVREYE GİREBİLİR
Türkiye Futbol Federasyonu yaşananların ardından devreye girerek hakem Fırat Aydınus'un kart çıkarmadığı isimler konusunda yeni sevkler yapabilir.
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