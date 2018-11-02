Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Verratti'ye 'alkol' cezası

Paris Saint-Germain'de forma giyen Marco Verratti, içkili araç kullandığı gerekçesiyle kulübünden para cezası aldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Marco Verratti, içkili araç kullandığı gerekçesiyle kulübünden para cezası aldı.
 
Kulüpten yapılan açıklamada, Paris'te hafta içi aracında alkol muayenesine tabi tutulan ve kanında yasal sınırın üzerinde alkol tespit edilen 25 yaşındaki Verratti'ye para cezası verildiği belirtildi.
 
Açıklamada, kulübün tüm futbolcularıyla yaptığı sözleşme gereği, İtalyan oyuncuya ödenmesi gereken aylık etik bonusundan kesintiye gidileceği ifade edildi.
 
Fransa basınında yer alan haberlerde, alkol muayenesini geçememesinin ardından ehliyetine el konan Verratti'nin, geceyi karakolda geçirdiği ve ertesi gün teknik heyet ile takım arkadaşlarından özür dilediği kaydedildi.
 
İtalya Milli Takımı'nda da forma giyen Verratti, 2012'de transfer olduğu PSG formasıyla 249 karşılaşmada 8 gol ve 44 asistlik performans sergiledi. (AA)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Milli Savunma Bakanlığı, görüntüleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, görüntüleri paylaştı

2018'de hangi marka kaç adet araç sattı? İşte marka marka tüm liste

2018'de hangi marka kaç adet araç sattı? İşte marka marka tüm liste

Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde oynadığını unutmuş olabileceğiniz futbolcular

Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde oynadığını unutmuş olabileceğiniz futbolcular

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bir ilk olacak!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bir ilk olacak!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA