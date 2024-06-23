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Spor

Verstappen F1 İspanya Grand Prix'sini kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. etabı İspanya Grand Prix'sini Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

AA23 Haziran 2024 Pazar 18:17 - Güncelleme:
Verstappen F1 İspanya Grand Prix'sini kazandı
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Barcelona kentindeki 4,6 kilometrelik Barcelona-Catalunya Pisti'nde düzenlenen yarış, 66 tur üzerinden yapıldı.

Yarışın bitiş çizgisini ilk sırada geçen Verstappen, bu sezon 7, kariyerinin 61. grand prix zaferini elde etti.

McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, liderin 2.219 saniye gerisinde ikinci, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise 17.790 saniye farkla üçüncü oldu.

Bu yarışın ardından bu sezon şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen 7, Ferrari'den Carlos Sainz ve Charles Leclerc ile McLaren'den Lando Norris, birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'si, 30 Haziran'da koşulacak.

İspanya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 219 puan

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 150

3. Charles Leclerc (Monako): 148

4. Carlos Sainz (İspanya): 116

5. Sergio Perez (Meksika): 111

Takımlar

1. Red Bull: 330

2. Ferrari: 270

3. McLaren: 237

4. Mercedes: 151

5. Aston Martin: 58

  • F1 İspanya Grand Prix
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