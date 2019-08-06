Vestel ile 65 milyon liralık dev anlaşma

KARADENİZ temsilcisi Trabzonspor, forma göğüs sponsorluğu için Vestel Şirketler Grubu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo-Mavili kulübün her yıl için 21.6 milyon lira alacağı toplamda 65 milyon lira kazanacağı açıklandı. İstanbul Raffles Otel’deki imza törenine başkan Ahmet Ağaoğlu ve Vestel Üst Yöneticisi Turan Erdoğan katıldı. Trabzon ile Vestel’in işbirliğinin 20-25 sene önceye dayandığını belirten Ağaoğlu, “Vestel 94-98’de de Trabzonspor’un ana sponsoruydu. İnanıyorum ki, hem Vestel bize hem de biz Vestel’e değer kazandıracağız” dedi. Trabzonspor, Sparta Prag maçına Vestel logolu forma ile çıkacak. Vestel Üst Yöneticisi Turan Erdoğan, “Tüm dünyada spor, bizim gibi büyük markalarla güçleniyor” diye konuştu.