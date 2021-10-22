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Spor

Veteranlar Dünya Judo Şampiyonası'nda Metin Dönmez, şampiyon oldu

Veteranlar Dünya Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Metin Dönmez, 73 kiloda dünya şampiyonu oldu.

DHA22 Ekim 2021 Cuma 19:10 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 19:10
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Portekiz'de düzenlenen Veteranlar Dünya Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Metin Sönmez, 73 kiloda dünya şampiyonu oldu.

Veteranlar Dünya Judo Şampiyonası, Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlendi. MFA Zonguldak Spor Kulübü milli sporcuları Metin Sönmez ve Murat Uzun organizasyonda yer aldı. 73 kiloda mücadele eden Metin Sönmez, finalde Rusya milli takımı sporcusu Vladimir Kobzar'ı uzatmada altın puan ile yenerek şampiyon oldu. Büyük sevinç yaşayan Sönmez, altın madalyayı Türkiye'ye getirmekten gurur duyduğunu söyledi.

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